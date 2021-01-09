Петербуржцы своими силами залили каток в Овсянниковском саду

Вчера вечером, 8 января, прошла финальная заливка. «Да, на поверхности еще много выбоин и неровностей, но лед будет постоянно обновляться. И с каждой проливкой водой он будет все лучше и ровнее!», — говорится в посте. Петербуржцы также попросили не мусорить здесь и не выгуливать домашних животных, а также предложили помочь расчистить лед от снега — для этого они оставили одну лопату у стен Мытного двора.

Кроме того, активисты принесли сюда скамейку с летней акции на Евгеньевской и Воскресенской, чтобы горожане могли переодеться.