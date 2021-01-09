Петербуржцы своими силами залили каток в Овсянниковском саду

Жители Центрального района залили каток на одной из спортивных площадок в Овсянниковском саду. По словам активистов, кататься на нем можно с сегодняшнего дня «сутками напролет». Об этом они рассказали в сообществе «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «ВКонтакте».
Вчера вечером, 8 января, прошла финальная заливка. «Да, на поверхности еще много выбоин и неровностей, но лед будет постоянно обновляться. И с каждой проливкой водой он будет все лучше и ровнее!», — говорится в посте. Петербуржцы также попросили не мусорить здесь и не выгуливать домашних животных, а также предложили помочь расчистить лед от снега — для этого они оставили одну лопату у стен Мытного двора.
Кроме того, активисты принесли сюда скамейку с летней акции на Евгеньевской и Воскресенской, чтобы горожане могли переодеться.
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