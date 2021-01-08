Под Петербургом разбился частный самолет. Три человека погибли

«В 15:05 8 января 2021 года поступила информация о падении легкомоторного самолета при взлете с аэродрома Гостилицы. Имеются пострадавшие», — говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что причиной аварии могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность. По информации транспортной прокуратуры, он столкнулся в воздухе с другим самолетом такого же типа при выполнении тренировочного полета. На место происшествия вылетел самолет МЧС Ми-8.

Второй самолет Cessna-150 приземлился с небольшими повреждениями, однако пилот не пострадал.