Фестиваль «Рождественская звезда» посмотрели рекордное число зрителей — более 1 миллиона

«Уже сейчас известно, что охват аудитории беспрецедентный - это более миллиона онлайн-просмотров в России и за рубежом, не считая телевизионной трансляции», — уточняется в сообщении. Предыдущий рекорд был побит в прошлом году, когда мероприятие посетили около 400 тысяч человек.