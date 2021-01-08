Фестиваль «Рождественская звезда» посмотрели рекордное число зрителей — более 1 миллиона

Фестиваль «Рождественская звезда» впервые прошел в онлайн-формате в минувший четверг, 7 января. Как сообщает ТАСС со ссылкой на городской комитет по развитию туризма, трансляцию посмотрели более миллиона человек из 140 стран.
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Скриншот онлайн-трансляции фестиваля "Рождественская звезда"
«Уже сейчас известно, что охват аудитории беспрецедентный - это более миллиона онлайн-просмотров в России и за рубежом, не считая телевизионной трансляции», — уточняется в сообщении. Предыдущий рекорд был побит в прошлом году, когда мероприятие посетили около 400 тысяч человек.
В 2021 году основными площадками фестиваля в городе стали Павловский дворец, Петропавловская крепость, «Лахта-Центр», Елагин остров, а также стадион «Газпром-Арена».
Напомним, что в программе шоу были фейерверки, масштабные лазерные и световые шоу, а также оригинальные выступления театра огня. На фестивале выступали мастера света и лазера, художники и компьютерные дизайнеры из Москвы, Санкт‑Петербурга, Екатеринбурга, Костромы, Нижнего Новгорода, Самары, Сыктывкара и Казахстана.
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