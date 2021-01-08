В пятницу в Петербурге ожидается морозная погода. Температура приблизится к норме

По словам Леуса, на синоптическую ситуацию в городе будет влиять гребень обширного антициклона. «Вытягиваясь с востока, он сделает поспособствует появлению в облаках робких прояснений, до минимума понизит вероятность осадков, и начнёт поставлять в регион всё более холодные воздушные массы», — написал он.

Так, в эту пятницу в городе ожидается от -3 до -5 градусов, а в Ленобласти — от -3 до -8. Синоптик отметил, что такие показатели примерно на градус выше климатической нормы. Восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с, а атмосферное давление будет слабо расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.