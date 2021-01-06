Фото дня: петербуржцы смогли запечатлеть первое в этом году северное сияние

В ночь с 5 на 6 января петербуржцы успели сделать фотографии первого в 2021 северного сияния. Вот что из этого получилось!
По информации telegram-канала «Астро Фото Болото», ловцы уникальных природных явлений не ограничивались лишь Петербургом и Ленобластью: некоторые из них побывали в Териберке, деревне Мурманской области, а также в Карелии.
Добавим, что вчера в Петербург прибыла ударная волна с высокой плотностью плазмы. Вероятно, она появилась от одного из двух выбросов корональной массы, которые были вызваны отрывом протуберанцев от поверхности Солнца, уточняется в группе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» в социальной сети «ВКонтакте». В результате этого можно было наблюдать полярное сияние.
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