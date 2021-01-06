Фото дня: петербуржцы смогли запечатлеть первое в этом году северное сияние

Добавим, что вчера в Петербург прибыла ударная волна с высокой плотностью плазмы. Вероятно, она появилась от одного из двух выбросов корональной массы, которые были вызваны отрывом протуберанцев от поверхности Солнца, уточняется в группе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» в социальной сети «ВКонтакте». В результате этого можно было наблюдать полярное сияние.