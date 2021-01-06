В эту среду в Петербурге ожидается «легкий морозец»

Температура воздуха в городе будет колебаться от 1 до -3 градусов, а в Ленобласти — от -1 до -6. Скорость восточного ветра составит 3-8 м/с. При этом атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы, уточнил Леус.