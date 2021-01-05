На пяти экомаршрутах Ленобласти запустили аудиогиды

Путеводители по Колтушским высотам, музею-усадьбе Рериха, Котельскому, Токсовскому и Коккоревскому заказникам опубликованы на YouTube-канале комитета по природным ресурсам. Также их можно скачать на сайте и в мобильном приложении «ООПТ Ленинградской области».

В аудиогидах рассказывается история создания и особенности каждой территории. Длительность записей — от 30 до 50 минут.