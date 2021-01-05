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На пяти экомаршрутах Ленобласти запустили аудиогиды

На YouTube-канале комитета по природным ресурсам Ленобласти появились 5 аудиогидов для особо охраняемых природных территорий, пишет пресс-служба 47-го региона.

Путеводители по Колтушским высотам, музею-усадьбе Рериха, Котельскому, Токсовскому и Коккоревскому заказникам опубликованы на YouTube-канале комитета по природным ресурсам. Также их можно скачать на сайте и в мобильном приложении «ООПТ Ленинградской области». 

В аудиогидах рассказывается история создания и особенности каждой территории. Длительность записей — от 30 до 50 минут.

Напомним, что «Проект "Аудиогиды для экомаршрутов на ООПТ Ленинградской области победил в конкурсе грантов губернатора области.

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