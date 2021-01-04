До конца каникул будут запущены дополнительные «Ласточки» между Петербургом и Выборгом

Так, электричка № 7917 будет отправляться с Финляндского вокзала в 11:30 и прибудет в Выборг в 12:45. В обратном направлении «Ласточка» №7906 уедет в 11:02 и вернется в Петербург в 12:17. Решение о запуске дополнительных электричек было принято с целью повышения качества обслуживания пассажиров, добавили в пресс-службе.

Посмотреть расписание движения пригородных поездов можно на станциях и вокзалах, а также на интернет-сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.