До конца каникул будут запущены дополнительные «Ласточки» между Петербургом и Выборгом

Дополнительные пригородные «Ласточки» будут следовать по маршруту Петербург-Выборг. Как сообщили в пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», они будут курсировать с 4 по 10 января.
Так, электричка № 7917 будет отправляться с Финляндского вокзала в 11:30 и прибудет в Выборг в 12:45. В обратном направлении «Ласточка» №7906 уедет в 11:02 и вернется в Петербург в 12:17. Решение о запуске дополнительных электричек было принято с целью повышения качества обслуживания пассажиров, добавили в пресс-службе.
Посмотреть расписание движения пригородных поездов можно на станциях и вокзалах, а также на интернет-сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.
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