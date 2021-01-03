Станцию метро «Парк Победы» закрыли на ремонт до 5 января

В Петербурге станция метро «Парк Победы» закроется на два дня, 3 и 4 января, для входа и выхода пассажиров. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службе учреждения «Организатор перевозок»
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Фото: Википедия
В этот период специалисты будут менять плиты перекрытия двух эскалаторов – № 1 и 3. Также частично демонтируют кабины досмотра и вскроют напольное покрытие и снимут универсальные турникеты.
Напомним, станция Невско-Василеостровской линии петербургского метрополитена «Маяковская» готовится закрыться для пассажиров. 10 января 2021 года здесь начнется капитальный ремонт, который продлится 11 месяцев.
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