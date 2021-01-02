В 2021 году Петербург получит 318 миллионов рублей на развитие малого бизнеса

Субсидии распределены на 3 года. Так, в 2021 году город получит на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 318 млн рублей, в 2022-м – 323 млн, а в 2023-м – 385 млн.

«Субсидии будут выделяться на создание благоприятных условий для деятельности самозанятых граждан, на создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса, на обеспечение льготного доступа к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций субъектам малого и среднего предпринимательства», — говорится в сообщении Смольного.

Также будут выделены субсидии на поддержку сельского хозяйства: в 2021 году — 29 миллионов рублей, в 2022-м – 27 миллионов рублей. На переоборудование автомобильной техники для использования природного газа (метана) в качестве моторного топлива в 2021 году уйдет 13 миллионов рублей, в 2022 году – 23 миллиона рублей, в 2023-м – 21 миллион рублей.