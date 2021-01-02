Петербургский фотограф запечатлел спящих сов на Елагином острове в Новый год

Посмотрите также другие снимки сонной совы, сделанные петербуржцем Антоном Кубышкиным. «Вроде сидит сова, отдыхает, ничего не происходит. Ну что тут такого? Ан нет. Она и во сне, и в полудреме, оказывается, много чего делать умеет. То улыбнется, сощурившись, то зевнет, то почесаться вздумает», — подписал свои фотографии автор.

Напомним, ранее биолог Павел Глазков обнаружил четырех сов на Елагином острове. Птицы занесены в Красную книгу Петербурга. По его словам, горожане все чаще замечают сов в Петербурге — город привлекает хищных птиц возможностью полакомиться домовыми мышами и крысами.