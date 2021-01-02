Петербургский фотограф запечатлел спящих сов на Елагином острове в Новый год

Петербургский фотограф Антон Кубышкин заснял сонных сов на Елагином острове в Новый год, а также опубликовал десятиминутное видео, где одна из птиц пытается поспасть одним глазом. Соответствующий пост появился в паблике «Птицы СПб и России» во «Вконтакте».
По словам фотографа, совы на Елагином острове никуда не улетели и отлично пережили здесь Новый год. «Грохот салюта — это не повод для них, чтобы покинуть сытный остров и спрятаться где-то поглубже в лесу», — отметил он.
Посмотрите также другие снимки сонной совы, сделанные петербуржцем Антоном Кубышкиным. «Вроде сидит сова, отдыхает, ничего не происходит. Ну что тут такого? Ан нет. Она и во сне, и в полудреме, оказывается, много чего делать умеет. То улыбнется, сощурившись, то зевнет, то почесаться вздумает», — подписал свои фотографии автор.
Напомним, ранее биолог Павел Глазков обнаружил четырех сов на Елагином острове. Птицы занесены в Красную книгу Петербурга. По его словам, горожане все чаще замечают сов в Петербурге — город привлекает хищных птиц возможностью полакомиться домовыми мышами и крысами.
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