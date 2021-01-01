Какие новые законы вступают в силу с 1 января? Вот список

Увеличение МРОТ и прожиточного минимума. Минимальный размер оплаты труда увеличится на 5,5% и составит 12 792 рубля. Сумма прожиточного минимума — 11 653 рубля (рост на 3,7%)

Пенсии. Пенсия неработающих пенсионеров вырастет на 6,3% до 17 443 рубля. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости — 6044 рубля. В результате индексации прибавка у каждого пенсионера будет рассчитываться индивидуально с учетом размера получаемой пенсии. При этом социальные пенсии будут проиндексированы на 2,6%, средний размер выплаты — 10 тыс. 58 рублей.

Размер маткапитала. Он будет увеличен на 3,7%: на первого ребенка с 466 617 до 483 881,83 рубля, на второго — с 150 000 до 155 550 рублей. Если же семья ранее не получала маткапитал за первого ребенка, то за второго размер выплаты составит 639 432 рубля.

Удаленная работа. Начнет действовать закон об особенностях дистанционной работы. Так, «удаленка» не может стать поводом для снижения заработной платы, если выполняется тот же объем работы. Также устанавливаются нормы рабочего времени и отдыха, порядок взаимодействия работодателя и сотрудника организации. Кроме того, дистанционных работников смогут увольнять, если они не выходят на связь более двух рабочих дней подряд без уважительной причины.

Что подорожает. В 2021 году вырастут цены на алкоголь и табак. В частности, водка подорожает до 243 рублей за пол-литра, игристые вина — со 164 до 169 руб. за 0,75 л, коньяк — с 433 до 445 руб. за пол-литра. Стоимость бюджетных бренди, кальвадоса и других дистиллятов увеличится с 315 до 324 руб. Вырастут и ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты — на 20%, при этом ранее планировалось увеличение на 4%. Так, ставка акциза на сигареты вырастет с 1996 руб. за 1 тыс. штук до 2359 руб., акциз на электронные сигареты и вейпы — с 50 до 60 руб.

С мая 2021 года — обязательная маркировка молочной продукции, что приведет к подорожанию молока, сливочного масла, сыра, творога и других продуктов. По оценке властей, рост будет «существенно ниже инфляции, по молоку мы не ожидаем роста более 1,8%».

Также ожидаются рост тарифов на вывоз мусора (в среднем на 4%) и на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах вырастут (3,7%).

Напомним, что ранее стало известно, какие цены на проезд утверждены в Петербурге с 2021 года. Так, с 1 января разовый проезд в метро подорожает до 60 рублей, поездка на наземном транспорте — до 55 рублей. Кроме того, в Смольном назвали новые цены на проездные билеты.