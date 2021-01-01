В первые дни нового года в Петербурге прогнозируют мокрый снег и облачную погоду

Так, в первую субботу 2021 года ожидается мокрый снег, при этом ночью и утром местами сильный. По словам синоптиков, в некоторых районах возможно налипание мокрого снега. Порывы северо-восточного, восточного ветра ночью составят от 5 до 10 метров в секунду, днем скорость юго-восточного и южного составит 3-8 м/с. Температура воздуха не превысит +1 градуса, а атмосферное давление будет понижаться. Также специалисты предупредили о гололедице на дорогах.