В Смольном назвали новые цены на проездные билеты

Комитет по тарифам Петербурга утвердил новые цены проездных билетов в общественном транспорте, которые будут действительны с 1 января 2021 года. Соответствующее распоряжение подписал руководитель ведомства Дмитрий Коптин.
Согласно таблице в документе, где представлены все виды проездных, стоимость единого месячного проездного составит 3 255 рублей, а для проезда в метро — 2400. Единый именной льготный билет будет стоить 645 рублей, проездной для школьников – 575 рублей, а для студентов – 1 160 рублей. Изменения коснулись и суточных билетов. Так, билеты, рассчитанные на одни, три и пять суток, обойдутся в 240, 460 и 815 рублей соответственно.
Кроме того, одна поездка по карте «Мир» в метро будет стоить 44 рубля, по «Единой карте петербуржца» — 39 рублей.
Напомним, ранее стало известно, какие цены на проезд утверждены в Петербурге с 2021 года. Так, с 1 января разовый проезд в метро подорожает до 60 рублей, поездка на наземном транспорте — до 55 рублей.
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