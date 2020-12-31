В Смольном назвали новые цены на проездные билеты

Согласно таблице в документе, где представлены все виды проездных, стоимость единого месячного проездного составит 3 255 рублей, а для проезда в метро — 2400. Единый именной льготный билет будет стоить 645 рублей, проездной для школьников – 575 рублей, а для студентов – 1 160 рублей. Изменения коснулись и суточных билетов. Так, билеты, рассчитанные на одни, три и пять суток, обойдутся в 240, 460 и 815 рублей соответственно.

Кроме того, одна поездка по карте «Мир» в метро будет стоить 44 рубля, по «Единой карте петербуржца» — 39 рублей.