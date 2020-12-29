В канун Нового года «Адмиралтейская» и один из выходов со станции «Невский проспект» закроются раньше обычного

Режим работы станции «Адмиралтейская» и одного из выходов с «Невского проспекта» изменится в канун Нового года. 31 декабря они закроются для пассажиров раньше обычного.
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Фото: Shutterstock.com
31 декабря станция «Адмиралтейская» и «Невский проспект» (выход на канал Грибоедова) закроются для пассажиров в 22:00. В пресс-службе петербургской подземки просят пассажиров «учесть этот факт и при планировании маршрутов пользоваться соседними станциями метрополитена».
В новогоднюю и рождественскую ночи петербуржцы не смогут воспользоваться общественным транспортом. 1 января 2021 года и 7 января 2021 года ночное движение метрополитена и наземного транспорта осуществляться не будет. Также в период с 26 декабря по 10 января изменится работа общественного транспорта.
В конце октября главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова уже заявляла, что из-за распространения коронавируса новогодние мероприятия в этом году, скорее всего, не состоятся. Позже запретили все развлечения в рамках Рождественской ярмарки. Она пройдет не только без концертной программы, но также без катка и карусели. Вот какие новогодние мероприятия утвердили — вместе с тем приняв очередную редакцию постановления о «новогодних» ограничениях по COVID-19.
Несмотря на это, к Новому году в городе появится 61 искусственная ель и более 3,4 тысячи световых элементов. Впервые с 2012 года на Дворцовой площади установили живую новогоднюю ель («Собака.ru» показывала фотохронику событий день за днем!). Первая новогодняя красавица уже зажгла огни возле Гостиного двора, на острове «Новая Голландия» открылся каток, заработал «Каток у моря» в «Севкабель Порту», каток в лесу от «Охта Парка» и искусственное поле на Елагином острове.
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