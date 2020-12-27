Жители дома Мурузи недовольны открытием музея Бродского. Они рассказали про шумные мероприятия и скопление людей в парадной

В эту пятницу, 25 декабря, открылся музей Иосифа Бродского «Полторы комнаты» на Литейном проспекте, 24. Спустя несколько дней жители дома Мурузи рассказали о проблемах, которые их начали беспокоить. В частности, они пожаловались на отсутствие шумоизоляции и несоблюдение коронавирусных ограничений. Соответствующий пост опубликовали в сообществе «Жители МО Литейный округ» во «ВКонтакте».
Как они пояснили, открытие музейного пространства не согласовали с жителями дома. «Частный музей размещен на территории жилой квартиры, а ещё сделано без необходимых согласований объединение квартиры и части коммунальной квартиры, где и сейчас проживает старейший житель дома», — говорится в посте. Кроме того, по словам жителей дома, ранее в музее проходили шумные выставки и концерты, «от которых во всех соседних квартирах дрожат стены».
Незадолго до открытия музея они развесили в парадной плакаты с надписями «Бродский бы не одобрил „Насилия над жителями“» и «Жители против вождения экскурсий через парадную».
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