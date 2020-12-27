Жители дома Мурузи недовольны открытием музея Бродского. Они рассказали про шумные мероприятия и скопление людей в парадной

Как они пояснили, открытие музейного пространства не согласовали с жителями дома. «Частный музей размещен на территории жилой квартиры, а ещё сделано без необходимых согласований объединение квартиры и части коммунальной квартиры, где и сейчас проживает старейший житель дома», — говорится в посте. Кроме того, по словам жителей дома, ранее в музее проходили шумные выставки и концерты, «от которых во всех соседних квартирах дрожат стены».