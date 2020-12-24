Стоянка разгрузит дорожную сеть и даст возможность автовладельцам припарковать свой автомобиль и воспользоваться общественным транспортом для поездок в центр города. В случае, если автовладелец совершает хотя бы одну поездку на общественном транспорте в течение дня и оплачивает ее электронным проездным билетом, то пользование стоянкой для него бесплатно. Автоматизированная система считает данные с билета при выезде с парковки.

Также бесплатно воспользоваться стоянкой можно с 06:00 до 20:00 или при выезде до 23:59. Если не использовать стоянку как перехватывающую, то в дневное время один час нахождения на ней автомобиля будет стоить 25 рублей.В вечернее и ночное время стоянка работает в платном режиме. С 8 вечера до 6 утра стоимость разового размещения легкового транспорта составит 150 рублей.

«Автостоянка на проспекте Пятилеток – один из четырех объектов, которые наша компания оборудовала для центра управления парковками, и хочу отметить работу центра как автомобилист. Благодаря этой организации сеть городских и перехватывающих автостоянок развивается и, считаю, что это развитие должно продолжаться», — отметил директор компании «Курсус», отвечающей за установку оборудования для стоянки, Артем Кушнарев.

На сегодняшний день в Петербурге функционируют 15 перехватывающих автостоянок общей емкостью 1 664 машино-места. До конца 2020 года планируется открытие перехватывающей автостоянки у станции метро «Проспект ветеранов».