Посмотрите, как украсили Дворцовый мост к Новому году. Подсветку уже зажгли!

«Новый объемный, современный и динамичный проект оформления Дворцового моста к Новому 2021 году станет своеобразной «вишенкой» на праздничном Рождественском «торте» украшения города. Мы надеемся, что получим высокие эмоциональные оценки жителей и гостей Санкт-Петербурга», — еще в октябре рассказывал о новогоднем оформлении Дворцового моста председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.