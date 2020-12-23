Посмотрите, как украсили Дворцовый мост к Новому году. Подсветку уже зажгли!

На Дворцовом мосту в Петербурге зажглись огни новогодней подсветки. В этом году переправу украсили по-новому — проект оформления с использованием переливающихся светодиодных ламп и шаров получился «объемным, современным и динамичным».
«Новый объемный, современный и динамичный проект оформления Дворцового моста к Новому 2021 году станет своеобразной «вишенкой» на праздничном Рождественском «торте» украшения города. Мы надеемся, что получим высокие эмоциональные оценки жителей и гостей Санкт-Петербурга», — еще в октябре рассказывал о новогоднем оформлении Дворцового моста председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.
В конце октября главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова уже заявляла, что из-за распространения коронавируса новогодние мероприятия в этом году, скорее всего, не состоятся. Позже запретили все развлечения в рамках Рождественской ярмарки. Она пройдет не только без концертной программы, но также без катка и карусели. Вот какие новогодние мероприятия утвердили — вместе с тем приняв очередную редакцию постановления о «новогодних» ограничениях по COVID-19.
Несмотря на это, к Новому году в городе появится 61 искусственная ель и более 3,4 тысячи световых элементов. Впервые с 2012 года на Дворцовой площади установили живую новогоднюю ель («Собака.ru» показывала фотохронику событий день за днем!). Первая новогодняя красавица уже зажгла огни возле Гостиного двора, на острове «Новая Голландия» открылся каток, заработал «Каток у моря» в «Севкабель Порту», каток в лесу от «Охта Парка» и искусственное поле на Елагином острове.
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