На месте гостинцы «Россия» в Петербурге может появиться 460-метровый небоскреб. На два метра ниже Лахта Центра

Предложение об установлении предельно допустимой высоты строительства опубликовал Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга. Как пишет «Фонтанка», общественные слушания по изменению высоты должны завершиться 31 декабря — это один из необходимых этапов для рассмотрения предложения.

В случае, если разрешение на изменение предельно допустимой высоты строительства будет получено, на юге Петербурга может появиться небоскреб, сопоставимый по высоте с Лахта Центром — 460-метровый, всего на два метра ниже самого высокого здания Европы. Потенциальными инвесторами нового строительства могут стать структуры, близкие к акционерам гостиничной группы «Каротекст» — в разных долях они контролируют гостиницы «Россия», «Выборгская», пансионат «Балтиец» и другие активы.

Гостиница «Россия» располагается на площади Чернышевского в Петербурге — напротив Московского парка Победы. В 2018 году здесь просели реновацию номерного фонда — теперь количество номеров составляет 392. Расстояние от гостиницы до петербургского аэропорта Пулково составляет 10 километров.