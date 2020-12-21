Вход на территорию «Никольских рядов» будет осуществляться по временным интервалам, выбрать которые можно будет при покупке билета. По словам организаторов зимнего двора, такая система «позволит контролировать количество людей на территории двора и соблюдать необходимые меры предосторожности». Двор будет работать по будним дням, кроме понедельника, с 16:00 до 22:00 и в выходные — с 12:00 до 22:00.

Зимний двор «Никольских рядов» откроет свои двери уже в эту среду, 23 декабря. Здесь можно будет покататься на горке — самой большой в городе и одной из главных элементов двора. Силуэт горки отсылает к винтажной «олимпийской» эстетике, а всесезонное покрытие позволяет кататься в любую погоду. Также откроется смотровая башня с видом на исторический центр Петербурга и «таинственную Коломну».

Еще один объект двора — эстрада, которая подчеркивает «ценность исторического контекста и служит символом бережного к нему отношению». Не обошлось и без маркета-ярмарки. Здесь торговые домики «сплетаются в праздничную, уютную галерею», а на центральной площади красуется новогодняя елка.

Напомним, для зимнего двора «Никольских рядов» на Садовой улице архитектурным бюро Katarsis ab были разработаны проекты большой городской горки и смотровой башни, с вершины которой откроется панорамный вид на историческую часть Петербурга. Само историческое здание спустя десятилетия запустения превращают в общественное пространство компании Ales Capital и Miles&Yards, ранее работавшая над концепцией «Севкабель Порта».