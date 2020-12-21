В следующие три года жители Петербурга смогут бесплатно ездить на общественном транспорте Ленинградской области, а жители Ленобласти — на транспорте Петербурга. Соответствующее соглашение по перевозке подписал губернатор Александр Беглов.
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Согласно документу, льготный проезд на наземном и подземном транспорте регионов предоставляется ветеранам труда, реабилитированным лицам, тыловикам, пенсионерам, а также учащимся общеобразовательных учреждений из многодетных и многодетных приемных семей. Перевозка льготников будет обеспечиваться на 453 городских и 667 областных маршрутах.
Проезд льготных категорий петербуржцев будет осуществляется на основании льготных проездных документов, выданных Петербургом и Ленинградской областью. Оплата перевозки осуществляется на основании данных автоматизированного учета поездок.
Напомним, осенью 2020 года в городах и поселках Ленинградской области началась установка противоаварийных павильонов на остановках. Они появятся на остановках 41 населенного пунте — и если машина вылетит с дороги, такие остановки возьмут удар на себя и защитят пассажиров.
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