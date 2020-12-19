Синоптик прогнозирует аномальное тепло в Петербурге

По словам Леуса, погода в городе будет облачной, также ожидаются мокрый снег и дождь. При этом климатическая норма будет превышена на 4-5 градусов. В Петербурге температура воздуха составит от +1 до +3 градусов, а в Ленобласти — от -2 до +3. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы, добавил синоптик.