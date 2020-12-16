Музей-заповедник «Гатчина» планирует работать в новогодние праздники. Но стоимость входного билета увеличат

«Мы пытаемся получить разрешение на работу. Думаю, скорее всего, мы будем работать с 30 декабря по 10 января. Думаю, мы будем единственными из пригородных музеев, которые будут работать. Письменного разрешения мы пока не получили, но, по моим данным, оно готовится. Думаю, это согласование будет. Это разумно и логично», — приводит «Интерфакс» слова директора музея Василия Панкратова.

Как отметил Панкратов, музей подчиняется Петербургу, вводящему запрет на работу учреждений культуры в новогодние праздники. Но в то же время находится на территории Ленинградской области, где жестких ограничений по коронавирусу не введено. Это может позволить «Гатчине» избежать закрытия на почти две недели.

В случае, если музей-заповедник продолжит работу, продажа билетов для посещения будет осуществляться только через официальный сайт — чтобы не создавать очередей. Экскурсионные группы также будут доступны — но группами не более пяти человек. Повысится и стоимость входного билета — примерно в полтора раза. Это также необходимо для того, чтобы сократить число посетителей.

Напомним, в Петербурге уже введены новые ограничения по коронавирусу. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. С 23 ноября запрещается присутствие зрителей на спортивных мероприятиях. До 15 января 2021 года в Петербурге запрещена работа общепита в ночное время и работа фуд-кортов, устанавливаются дополнительные требования к допуску посетителей в театры, концертные залы, концертные площадки и кинотеатры. Также в Петербурге ввели новогодние ограничения — общепит полностью закроется на пять дней, в период праздников не будут работать музей, театры и выставки. Вслед за городом их ввели в Ленинградской области. Студентов российских вузов перевели на дистанционное обучение до февраля 2021 года.