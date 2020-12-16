На Петербург надвигается циклон «Шанталь». Он принесет с собой снег и дожди

«Сегодня синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться приближающимся с северо-запада циклоном, названным нашими немецкими коллегами «Шанталь».Центр его в середине дня выйдет на территорию Финляндии. В такой ситуации ожидается облачная погода, пройдет снег, переходящий в мокрый снег, а вечером и в дожди. Высока вероятность гололедных явлений», — сообщил ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

О гололедице синоптик предупреждал еще в минувший вторник. «Местами возможна гололедица и налипание мокрого снега на провода и деревья. Всего за сутки выпадет около 5-8 миллиметров осадков, что немного увеличит снежный покров», — прогнозировал Леус.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 16 декабря, утром и днем осадки в виде снега, мокрого снега, снега с дождем. Температура воздуха в дневное время суток от 0 до +2, на дорогах гололедица. В четверг, 17 декабря, облачно, небольшой мокрый снег. Ночью около нуля градусов, днем — от 0 до +2, на дорогах гололедица. В пятницу, 18 декабря, также мокрый снег с дождем. Ночью от 1 до 3 градусов со знаком «минус», днем около нуля.