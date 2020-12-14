Мосты в Петербурге будут разводить четыре ночи подряд. Вот когда и какие именно

В ночь на 15 декабря в целях профилактического обслуживания разведут Троицкий мост. Это произойдет по графику — с 01:20 до 04:50. Также разведут Тучков мост — его пролеты будут подняты с 02:00 до 04:55.

В ночь с 15 на 16 декабря разведут две переправы. Володарский мост — с 02:00 до 05:45 и Большеохтинский мост — с 02:00 до 05:00.

В ночь с 16 на 17 декабря разведут только Троицкий мост — с 01:20 до 04:50.

Завершит череду профилактических обслуживаний мостов разводка в ночь с 17 на 18 декабря. Разведут Володарский мост — с 02:00 до 05:45 и Большеохтинский мост — с 02:00 до 05:00.

Как отмечают в пресс-службе «Мостотреста», разводка и наводка мостов может быть осуществлена в рамках этого промежутка, но не обязательно в указанное время.

Напомним, в ночь на 30 ноября в Петербурге завершился сезон навигации. Теперь мосты разводить будут только в некоторые дни — например, вновь опоздать на них появится шанс в ночь на 2 декабря. «Мостотрест» подвел итоги. Вот какие мосты разводились чаще всего, какая переправа была самой «ленивой» и сколько судов прошло по водным артериям города в 2020 году.