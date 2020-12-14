Фото дня: Ладога покрылась ледяными «блинчиками»

«Ладога одевается ледяным панцирем: на заповедной акватории Свирской губы наблюдается блинчатый лед. Это одна из стадий формирования цельного ледового покрова озера. Такой лед формируется при совпадении нескольких условий: температуры немного ниже ноля, наличии обширного водного пространства и небольшого волнения, движения поверхности воды», — говорят в Нижне-Свирском государственном заповеднике, показывая фотографии от 8 декабря.

Блинчатый лед — небольшие округлые пластины молодого плавучего льда, диаметр которых достигает нескольких метров. Это одна из стадий формирования цельного ледового покрова. «Блинчики» появляются при температуре ниже нуля градусов, наличии обширного водного пространства и волнения на нем, а также при движении поверхности воды.