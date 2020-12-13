На реконструкцию консерватории имени Римского-Корсакова выделят более 13 млрд рублей

Средства выделены на период с 2020 по 2025 год. Более 3,1 млрд рублей направят в 2020 году, еще 6 миллиардов рублей — в 2024 году и более 4,5 миллиардов — в 2025-м. Ранее на реконструкцию консерватории уже направляли более 1,8 млрд рублей. Соответственно, общий объём федерального финансирования превысит 15,5 млрд рублей.

Санкт-Петербургская государственная консерватория была основана в 1862 году по инициативе пианиста, композитора и дирижера Антона Рубинштейна. Здесь выпустились Петр Чайковский, Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Георгий Свиридов, Евгений Мравинский, Юрий Темирканов, Валерий Гергиев.