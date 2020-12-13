На реконструкцию консерватории имени Римского-Корсакова выделят более 13 млрд рублей

Правительство России планирует выделить более 13,6 млрд рублей из федерального бюджета на реконструкцию Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Средства выделены на период с 2020 по 2025 год. Более 3,1 млрд рублей направят в 2020 году, еще 6 миллиардов рублей — в 2024 году и более 4,5 миллиардов — в 2025-м. Ранее на реконструкцию консерватории уже направляли более 1,8 млрд рублей. Соответственно, общий объём федерального финансирования превысит 15,5 млрд рублей.
Санкт-Петербургская государственная консерватория была основана в 1862 году по инициативе пианиста, композитора и дирижера Антона Рубинштейна. Здесь выпустились Петр Чайковский, Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Георгий Свиридов, Евгений Мравинский, Юрий Темирканов, Валерий Гергиев.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин потребовал завершить затянувшуюся реконструкцию консерватории Римского-Корсакова в Петербурге. По его словам, «замечательная» и «своевременная» идея «скоро превратится просто в беду».
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