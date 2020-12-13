Фото дня: посмотрите, как спит сова на Елагином острове

«Вроде сидит сова, отдыхает, ничего не происходит. Ну что тут такого? Ан нет. Она и во сне, и в полудреме, оказывается, много чего делать умеет. То улыбнется, сощурившись, то зевнет, то почесаться вздумает», — подписал свои фотографии автор. В комментариях пользователи сети отметили красоту хищной птицы и мастерство фотографа: «Какие волшебные кадры! Как будто сама из-за угла подглядываю... Спасибо!»; «Вот ведь идеальная машина убийства: перья, когти, клюв… Но до чего ж милая!».