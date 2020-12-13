Фото дня: посмотрите, как спит сова на Елагином острове

В Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове в Петербурге запечатлели спящую сову. Фотографии, опубликованные в сообществе «Птицы СПб и России», сделал петербуржец Антон Кубышкин. Посмотрите, какие хорошие получились кадры!
«Вроде сидит сова, отдыхает, ничего не происходит. Ну что тут такого? Ан нет. Она и во сне, и в полудреме, оказывается, много чего делать умеет. То улыбнется, сощурившись, то зевнет, то почесаться вздумает», — подписал свои фотографии автор. В комментариях пользователи сети отметили красоту хищной птицы и мастерство фотографа: «Какие волшебные кадры! Как будто сама из-за угла подглядываю... Спасибо!»; «Вот ведь идеальная машина убийства: перья, когти, клюв… Но до чего ж милая!».
Напомним, ранее биолог Павел Глазков обнаружил четырех сов на Елагином острове. Птицы занесены в Красную книгу Петербурга. По его словам, горожане все чаще замечают сов в Петербурге — город привлекает хищных птиц возможностью полакомиться домовыми мышами и крысами.
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