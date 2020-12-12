Фоторепортаж: на Петербург обрушился снегопад. Почти 900 спецмашин убирали улицы города

В минувшую пятницу, 11 декабря, в Петербург пришел настоящий снегопад, а перед этим — еще и ледяной дождь. Разбирались с последствиями 894 единицы техники и 330 дворников, рассказали в пресс-службе городского комитета по благоустройству. Собрали фоторепортаж — посмотрите, как это было.