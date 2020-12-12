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Фоторепортаж: на Петербург обрушился снегопад. Почти 900 спецмашин убирали улицы города

В минувшую пятницу, 11 декабря, в Петербург пришел настоящий снегопад, а перед этим — еще и ледяной дождь. Разбирались с последствиями 894 единицы техники и 330 дворников, рассказали в пресс-службе городского комитета по благоустройству. Собрали фоторепортаж — посмотрите, как это было.

Вчера днем улицы Петербурга убирали 500 машин и почти 1300 дворников. Однако из-за усилившегося снегопада потребовалась дополнительная техника. 

«Учитывая неблагоприятный прогноз синоптиков, дорожные предприятия Комитета по благоустройству Петербурга проводили превентивную обработку проезжей части и тротуаров противогололедными материалами, чтобы не допустить образования скользкости», – отметили в комитете. Также в комитете попросили автомобилистов и пешеходов попросили быть внимательными.

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