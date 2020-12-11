Новогодние елочные базары откроются в Петербурге 20 декабря. Вот адреса, где можно купить дерево

Новогодние елочные базары откроются в Петербурге 20 декабря. Они появятся в каждом районе города по более чем 70 адресам.
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Фото: Shutterstock.com
В этом году новогодние елочные базары откроются более чем по 70 адресам. Продажа елей будет организована на специально отведенных для этого местах. По итогам торгов, прошедших 10 декабря, в ближайшее время будут заключены еще договоры в Калининском, Невском, Приморском и Фрунзенском районах. А пока список мест, где можно купить елку, выглядит так:
Адмиралтейский район
Старо-Петергофский проспект, участок 20, (северо-западнее дома 50, литера А)
Набережная канала Грибоедова, участок 7, (на пересечении с Садовой улицей)
Старо-Петергофский проспект, участок 19, (северо-западнее дома 50, литера А)
Площадь Тургенева, участок 7, (западнее дома 91, литера А по Садовой улице)
Василеостровский район
Новосмоленская набережная, участок 81 (у дома 1, литера А)
Улица Нахимова, участок 27 (у дома 1, литера А)
Улица Кораблестроителей, участок 159 (у дома 21, корпус 1, литера А)
Улица Кораблестроителей, участок 163 (юго-восточнее дома 46, корпус 1, литера В)
Новосмоленская наб., уч. 33 (южнее д. 1, лит. А)
Выборгский район
2-й Муринский проспект, уч. 56 (северо-западнее пересечения с Институтским пр.)
Проспект Луначарского, участок 83, (юго-западнее пересечения с улицей Есенина)
Улица Хошимина, пересечение с проспектом Просвещения
Улица Сикейроса, участок 17, (северо-восточнее пересечения с улицей Есенина)
Калининский район
Проспект Металлистов, юго-восточнее д. 59, лит. А
Улица Демьяна Бедного, (западнее д.84,корп. 1, лит.А по пр. Луначарского)
Кондратьевский проспект, угол с ул. Бестужевской
Проспект Просвещения, уч. 105 (северо-восточнее д. 86, корп. 1, лит. А по пр. Просвещения)
Улица Ольги Форш, (юго-западнее д. 15, корп. 1, лит. А по ул. Ольги Форш)
Бестужевская улица, (угол Бестужевской ул. и ул. Замшина)
Кировский район
Автовская улица, уч. 129 (у д. 3)
Колпинский район
Понтонный, ул. Судостроителей, уч. 1 (у д. 35, по Южной ул.)
Понтонный, Заводская ул., напротив д. 18, лит. А (у ж-д. платформы)
Колпино, бульв. Трудящихся, у д. 35
Красногвардейский район
Пискаревский проспект, д. 39, лит. А (Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, участок 69, (северо-восточнее дома 39, литера А по Пискаревскому проспекту)
Пискаревский проспект, уч. 73 (юго-западнее д. 35, лит. А по Пискаревскому пр.)
Проспект Энергетиков, уч. 1, (северо-восточнее дома 70, корпус 1, литера А по проспекту Энергетиков)
Проспект Металлистов, участок 1, (юго-западнее дома 19/30, литера А по проспекту Металлистов)
Улица Стахановцев, участок 1, (западнее дома 10, корпус 3, литера А по улице Стахановцев)
Проспект Наставников, д. 21, лит. А (Санкт-Петербург, проспект Наставников, участок 64, (юго-западнее дома 21, литера А по проспекту Наставников)
Проспект Косыгина, уч. 87 (северо-западнее д. 17, корп. 1, лит. А по пр. Косыгина)
Шоссе Революции, уч. 119, севернее дома 33, корпус 1, литера А по шоссе Революции
Среднеохтинский проспект, уч. 35(восточнее дома 51/13 по Среднеохтинскому пр.)
Проспект Металлистов, участок 1, (восточнее дома 17, литера А по шоссе Революции)
Среднеохтинский проспект, участок 1, (южнее дома 23, литера А по Среднеохтинскому проспекту)
Проспект Ударников, участок 1, (северо-восточнее дома 30/23, литера А по Индустриальному проспекту)
Проспект Энтузиастов, уч. 1, (северо-западнее дома 45, корпус 1, литера А по проспекту Энтузиастов)
Красносельский район
Проспект Ветеранов, уч. 38 (у д. 140) (Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, участок 38, (торговое место у дома 140)
Улица Тамбасова, уч. 14 (у д. 4)
Улица Адмирала Трибуца, уч. 15, (северо-восточнее ул. Адмирала Трибуца и Адмирала Коновалова)
Проспект Маршала Жукова, уч. 22 (напротив д. 35)
Маршала Захарова, уч. 35 (у д. 31)
Кронштадтский район
Кронштадт, улица Карла Маркса, участок 3, (юго-западнее дома 12, литера А)
Московский район
Новоизмайловский проспект, уч. 147 (у д. 1 по Новоизмайловскому пр.)
Варшавская улица, участок 176, (у дома 94, литера А
Улица Ленсовета, участок 174, (у дома 56, литера А)
Улица Орджоникидзе, участок 148, (у дома 15, литера А)
Варшавская улица, участок 181,(у дома 29, корп.1, литера А)
Новоизмайловский проспект, участок 148 (у дома 42, корпус 1)
Проспект Космонавтов, участок 168, (напротив дома 9, корпус 1, литера А по Звездной улице)
Алтайская улица, участок 114, (у дома 18/19, литера А)
Бассейная улица, участок 182, (у дома 65 по Бассейной улице)
Улица Ленсовета, участок 175, (напротив дома 9/24, литера А)
Краснопутиловская улица, участок 119, (северо-восточнее дома 96, литера А)
Пулковское шоссе, участок 130, (у дома 13, корпус 1)
Пулковское шоссе, участок 129, (у дома 3, литера А)
Краснопутиловская улица, участок 133, (южнее дома 66, корпус 2, литера)
Пулковская улица, участок 124 (северо-западнее дома 2, корпус 1, литера А)
Проспект Юрия Гагарина, участок 175 (западнее дома 20, корпус 7, литера А)
Невский район
Улица Крыленко, уч. 33 (западнее д. 21, корп. 1, лит. С1)
Искровский проспект, уч. 20 (западнее д. 14)
Улица Седова, уч. 17 (восточнее д. 99, корп. 1, лит. А)
Петроградский район
Пионерская улица, д. 2 (угол Большой Пушкарской ул.)
Приморский район
Туристская ул., уч. 62 (юго-западнее пересечения со Школьной ул.)
Проспект Сизова, (пересечение с пр. Королева)
Проспект Сизова, уч. 8 (юго-западнее пересечения с пр. Королева)
Пушкинский район
Шушары, территория Славянка, Ростовская улица, уч. 6 (у д. 17/4 на перекрестке с ул. Туровской)
Пушкин, Оранжерейная улица, уч. 12, (у д.40А (автобусное кольцо)
Фрунзенский район
Софийская улица, уч. 221, (северо-западнее д. 28, лит. А по Софийской ул.)
Бухарестская улица, уч. 299, (восточнее д. 31, корп. 1, лит. А по Бухаресткой ул.)
Будапештская улица, уч. 288, (севернее д. 49, лит. Б по Будапештской ул.)
В конце октября главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова уже заявляла, что из-за распространения коронавируса новогодние мероприятия в этом году, скорее всего, не состоятся. Позже запретили все развлечения в рамках Рождественской ярмарки. Она пройдет не только без концертной программы, но также без катка и карусели. Вот какие новогодние мероприятия утвердили — вместе с тем приняв очередную редакцию постановления о «новогодних» ограничениях по COVID-19.
Несмотря на это, к Новому году в городе появится 61 искусственная ель и более 3,4 тысячи световых элементов. Впервые с 2012 года на Дворцовой площади установят живую новогоднюю ель («Собака.ru» показывает фотохронику событий день за днем!). Первая новогодняя красавица уже зажгла огни возле Гостиного двора, на острове «Новая Голландия» открылся каток, заработал «Каток у моря» в «Севкабель Порту» и каток в лесу от «Охта Парка».
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