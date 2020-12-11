Новогодние елочные базары откроются в Петербурге 20 декабря. Вот адреса, где можно купить дерево

В этом году новогодние елочные базары откроются более чем по 70 адресам. Продажа елей будет организована на специально отведенных для этого местах. По итогам торгов, прошедших 10 декабря, в ближайшее время будут заключены еще договоры в Калининском, Невском, Приморском и Фрунзенском районах. А пока список мест, где можно купить елку, выглядит так: