В Петербурге 9-балльные пробки. Водители жалуются на скользкую дорогу

«На 70-ом километре внешней стороны КАД последствия ледяного дождя на себе ощутил водитель Тойоты. Все целы, на Тойоте была фрикционная резина», — пишут петербуржцы в 16:50 в сообществе «ДТП и ЧП». После 18:00 там начали появляться сообщения о ДТП на ЗСД. По данным «Фонтанки», затор составлял 9 километров.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», гололедица на дорогах продержится до начала следующей недели. В субботу, 12 декабря, ночью местами мокрый снег, морось, днем без осадков. Ночью в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток от 0 до -2 градусов.

В воскресенье, 13 декабря, без существенных осадков. Ночью от 5 до 7 градусов ниже нуля, днем от 3 до 5 со знаком «минус», на дорогах гололедица. В понедельник, 14 декабря, преобладание облачной погоды, днем небольшой снег. В ночное время суток от -4 до -6 градусов, днем от 2 до 4 градусов ниже нуля, на дорогах гололедица.