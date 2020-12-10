Петербуржцы требуют переименовать Советские улицы в Рождественские. Это их историческое название

Улицы в историческом районе Пески начали называть Рождественскими на рубеже XVIII-XIX веков от располагавшейся здесь Рождественской части — по имени храма Рождества Христова. С приходом к власти большевиков, в октябре 1923 года все Рождественские улицы, с 1-й по 10-ю, переименовали в Советские. В 1934 году церковь была взорвана, на ее месте разбили сквер.

Как пишут активисты, новая топонимика не прижилась — ленинградцы «хранили память об исторических названиях и не переходили на «новояз». Тридцать лет нет ни советской власти, ни СССР, а минувшим летом завершилось восстановление храма — город и горожане «горожане давно готовы к возвращению Рождественских улиц».

«Переименование Советских улиц обсуждалось и раньше всенародно. В том числе — по телевидению. Конечно, возвращение в этом случае старого названия оправдано. Так эти улицы назывались еще в 18 веке, а район носил название Пески, центром был храм Рождества Богородицы. Переименование после революции было механическим: вместо Рождественских сделали Советские», — заявляет академик РАН, лингвист, филолог и член городской топонимической комиссии Николай Казанский.

Петербуржцы требуют переименовать Советские улицы в Рождественские. Для этого они запустили сбор подписей под петицией в адрес губернатора Петербурга Александра Беглова. «на этот счет уже подготовлено и опубликовано множество положительных заключений, рекомендаций от историков и экспертов городской среды. Остался последний шаг: губернатору Санкт-Петербурга необходимо проявить политическую волю и подписать документ о возвращении Рождественским улицам их имен», — резюмируют они.