Как долго в Петербурге продержится солнечная погода? А снег когда? Рассказал главный синоптик города

Как рассказал «Бумаге» Колесов, солнечная погода продержится в Петербурге ближайшие два дня — сегодня, 9 декабря, и завтра, 10 декабря. В дальнейшем в городе опять будет облачно. Уже в пятницу небо закроет облаками, будут осадки. Снег придет в Петербург в этот уикенд.

«11 и 12 декабря пройдет снег, его будет не очень много, но он точно останется лежать. В это время в городе немного потеплеет, думаю, температура будет в районе минус 1–2 градусов. Потом за выходные пройдет атмосферный фронт, и нас снова ждет похолодание в тех же градусах, что сейчас. В Петербурге сильных морозов не ожидается, в Ленобласти местами на следующей неделе будет до минус 10–15 градусов», — рассказал синоптик.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг, 10 декабря, малооблачно и без осадков. Ночью от 6 до 8 градусов ниже нуля, в окрестностях до 10, днем от 3 до 5 со знаком «минус». В пятницу, 11 декабря, ночью переменная облачность, днем облачная погода. Во второй половине дня небольшой снег, мокрый снег, вечером в отдельных районах гололед. Ночью от 6 до 8 градусов ниже нуля, днем от 1 до 3.

В субботу, 12 декабря, облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, местами умеренный мокрый снег, в отдельных районах гололед. Днем без существенных осадков. Температура воздуха в течение суток от 1 до 3 градусов ниже нуля.