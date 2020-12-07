В Петербург «заглянуло солнце». Вот какая погода ждет горожан в начале недели

«Синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует северо-западная периферия мощного антициклона, центр которого медленно дрейфует в центр Европейской России. Его стараниями ожидается относительно малооблачная и сухая погода, местами возможны слабая гололедица», — рассказал о погоде на сегодня, 7 декабря, ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По данным синоптика, в понедельник температурный фон останется на 2-3 градуса выше климатической нормы. Сегодня в Петербурге от -1 до +1 градуса, по области от -4 до +1. Ветер южный, 4-9 метров в секунду.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 8 декабря, в Петербурге без осадков, ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от 4 до 6 градусов ниже нуля, днем — от 2 до 4 со знаком «минус». В среду, 9 декабря, также без осадков. Ночью от -4 до -6, в пригородах местами до 9 градусов ниже нуля, днем от 2 до 4 градусов ниже нуля.