Власти Петербурга обязали организаторов концертов сообщать число и возраст зрителей на мероприятиях

Комитет по культуре Петербурга обязал организаторов всех массовых мероприятий обосновывать численность зрителей, а также сообщать властям их возраст. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по культуре.
«Заявителю необходимо обосновать численность посетителей мероприятия и информировать об их возрасте, так как с 4 декабря запрещается доступ лиц до 16 лет на мероприятия, проводимыми театрами и иными организациями исполнительских искусств», — говорится в сообщении, опубликованном в в официальном паблике комитета.
В комитете также уточнили, что максимальное допустимое число зрителей будет определяться, исходя из «конструктивных и иных особенностей места его проведения, наличия необходимого оснащения и достаточных сил и средств, обеспечивающих выполнение требований, предусмотренных постановлением».
Также комитет на этапе согласования будет проверять соответствие QR-кода проводимому мероприятию или виду деятельности, а также план мероприятий по предотвращению рисков и устранению возможных нарушений запретов и требований, которые могут возникнуть во время проведения мероприятия.
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