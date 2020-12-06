Власти Петербурга обязали организаторов концертов сообщать число и возраст зрителей на мероприятиях

В комитете также уточнили, что максимальное допустимое число зрителей будет определяться, исходя из «конструктивных и иных особенностей места его проведения, наличия необходимого оснащения и достаточных сил и средств, обеспечивающих выполнение требований, предусмотренных постановлением».

Также комитет на этапе согласования будет проверять соответствие QR-кода проводимому мероприятию или виду деятельности, а также план мероприятий по предотвращению рисков и устранению возможных нарушений запретов и требований, которые могут возникнуть во время проведения мероприятия.