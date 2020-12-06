В Петербурге на 1,86 % сократилось число госпитализаций в коронавирусные стационары

С 29 ноября по 6 декабря в Петербурге на 1,86% сократилось количество госпитализаций в стационары, перепрофилированные под прием пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил глава комздрава Дмитрий Лисовец.
Всего на этой неделе в городе госпитализировали 5386 больных. Он отметил, что результаты следующей недели должны показать, произойдет ли выход на плато. Также в Петербурге число центров КТ увеличилось до 10: в Московском районе появился Амбулаторный центр по диагностике новой коронавирусной инфекции, созданный на базе Городского противотуберкулезного диспансера. Здесь будут проводить КТ-исследование, ЭКГ, а также принимать анализ на коронавирусную инфекцию.
Кроме того, со следующей недели скорая помощь и не перепрофилированные городские стационары начнут использовать экспресс-тесты для выявления коронавируса, что позволит в течение 20 минут по анализу крови выявлять и изолировать зараженных пациентов.
Напомним, на прошлой неделе количество госпитализированных увеличилось на 9,2 процента по сравнению с предыдущей. В общей сложности в перепрофилированные стационары поступило 5486 пациентов.
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