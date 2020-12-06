В Петербурге на 1,86 % сократилось число госпитализаций в коронавирусные стационары

Всего на этой неделе в городе госпитализировали 5386 больных. Он отметил, что результаты следующей недели должны показать, произойдет ли выход на плато. Также в Петербурге число центров КТ увеличилось до 10: в Московском районе появился Амбулаторный центр по диагностике новой коронавирусной инфекции, созданный на базе Городского противотуберкулезного диспансера. Здесь будут проводить КТ-исследование, ЭКГ, а также принимать анализ на коронавирусную инфекцию.