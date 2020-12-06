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«Тепло и сухо»: синоптик рассказал о погоде в Петербурге в это воскресенье

В это воскресенье, 6 декабря, в Петербурге ожидается теплая и сухая погода. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, сегодня на погоду в городе повлияет теплый сектор далекого циклона, который выходит своим центром в акваторию Баренцева моря. «Это сохранит облачную с прояснениями погоду, осадков не ожидается, а температурный фон останется существенно выше климатической нормы», — отметил Леус.

В Петербурге температура воздуха составит от  +1 до +3 градусов, в Ленобласти — от -2 до +4. Ветер южный будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы.

Напомним, ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о том, какая погода ждет горожан в начале декабря: придут ли в город заморозки и опустится ли на Петербург постоянный снежный покров.

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