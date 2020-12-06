«Тепло и сухо»: синоптик рассказал о погоде в Петербурге в это воскресенье

В Петербурге температура воздуха составит от +1 до +3 градусов, в Ленобласти — от -2 до +4. Ветер южный будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы.