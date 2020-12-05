В РПЦ считают «неуместным» ограничение количества людей на службах в Петербурге

Напомним, с 4 декабря в Петербурге вступили в силу новые ограничения по коронавирусу. В том числе ужесточаются требования к проведению как в помещениях, так и на открытом воздухе любых мероприятий численностью более 50 человек. Теперь максимально допустимое количество посетителей будет определяться властями Петербурга, «исходя из конструктивных и иных особенностей места проведения мероприятия, наличия необходимого оснащения, а также достаточности сил и средств, обеспечивающих безопасность его проведения». Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин также говорил о том, что данное требование относится и к богослужениям. Сейчас ожидается от РПЦ соответствующее постановление.