В РПЦ считают «неуместным» ограничение количества людей на службах в Петербурге

Ограничение числа людей, участвующих в богослужениях в Петербурге, не соответствует эпидемиологической обстановке. Такое мнение высказал заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
«Сейчас другая эпидемическая обстановка чем весной, когда система здравоохранения была не готова к эпидемии. Принятые меры и весной вызвали смущение и сомнение многих прихожан, а сейчас и вовсе несоразмерны и неуместны», — подчеркнул епископ Савва.
Напомним, с 4 декабря в Петербурге вступили в силу новые ограничения по коронавирусу. В том числе ужесточаются требования к проведению как в помещениях, так и на открытом воздухе любых мероприятий численностью более 50 человек. Теперь максимально допустимое количество посетителей будет определяться властями Петербурга, «исходя из конструктивных и иных особенностей места проведения мероприятия, наличия необходимого оснащения, а также достаточности сил и средств, обеспечивающих безопасность его проведения». Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин также говорил о том, что данное требование относится и к богослужениям. Сейчас ожидается от РПЦ соответствующее постановление.
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