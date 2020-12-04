Кабинет княгини, фарфоровый будуар, ванная и персидская: отреставрированы парадные интерьеры Юсуповского дворца

Оформление Персидской, или Восточного будуара — это лепной плафон, разделенный на кессоны с четырьмя лепными многолучевыми звездами в каждом. Карниз выполнен из сталактитов, стены декорированы орнаментом в «восточной» стилистике, другие элементы отделки — свободная вариация на мотивы турецко-персидского искусства.

«Жилые покои Татьяна Александровны, а затем ее дочери Зинаиды Николаевны можно называть душой дома на Мойке. Будуары —единственный в своем роде комплекс жилых покоев середины-конца XIX века. Поэтому перед Юсуповский дворцом, КГИОП и реставраторами стояла сложная творческая и техническая задача. Эти месяцы работы, реставрационных открытий позволили ответить на многие вопросы, нам стал яснее понятен замысел владельцев дворца и их создателей», — отметила директор Юсуповского дворца Нина Кукурузова.

Напомним, в 2019 году реставраторы продолжили воссоздание интерьеров Юсуповского дворца на набережной реки Мойки, 94. Работы проводились на Половине молодых и в Буфетной при домашнем театре — специалисты вернули исторический вид будуару с серебряным альковом, спальне княгини Ирины Юсуповой, ванной комнате и комнате для драгоценностей, а также бассейну Феликса Юсупова.