Кабинет княгини, фарфоровый будуар, ванная и персидская: отреставрированы парадные интерьеры Юсуповского дворца

В Юсуповском дворце на Мойке завершилась реставрация парадных интерьеров — личных комнат на половине княгини, расположенных на втором этаже, над Мавританской гостиной. Исторический вид обрели Кабинет княгини (Малая белая гостиная), Туалетная (Фарфоровый будуар), Ванная и Персидская (Восточный будуар).
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Здесь и далее фото: пресс-служба КГИОП
Кабинет княгини, или Малая белая гостиная, решен в стиле рококо. Он разделен надвое широким проемом, увенчанным картушем с монограммой заказчицы — «Т.А.Ю.». В центре перекрытия размещен плафон с играющими в облаках путти, вокруг него — четыре медальона, изображающих женские фигуры на фоне пейзажа, выполненные маслом по деревянной основе. Стены облицованы деревянными панелями, украшенными папье-маше, вставками цветного шелка и лепными барельефами.
Туалетная еще более «игрушечная», стилизованная под фарфоровые интерьеры XVIII века. В верхней части стен размещены панно из декоративного шелка — на светло-зеленом фоне розовые полосы и полихромные гирлянды. Дополняет убранство люстра, решенная в виде ажурной цветочной корзины, подвешенной на трех цепях, увитых цветочными гирляндами. Полихромная окраска цветов и листьев также имитирует фарфор.
Ванная представляет собой крошечную комнатку с овальным окном, обращенным во внутренний двор. Она решена в сходной стилистике, с активным использованием лепки, расколеровка которой призвана создать впечатление керамического декора. Стены отделаны цветной керамической плиткой.
Оформление Персидской, или Восточного будуара — это лепной плафон, разделенный на кессоны с четырьмя лепными многолучевыми звездами в каждом. Карниз выполнен из сталактитов, стены декорированы орнаментом в «восточной» стилистике, другие элементы отделки — свободная вариация на мотивы турецко-персидского искусства.
«Жилые покои Татьяна Александровны, а затем ее дочери Зинаиды Николаевны можно называть душой дома на Мойке. Будуары —единственный в своем роде комплекс жилых покоев середины-конца XIX века. Поэтому перед Юсуповский дворцом, КГИОП и реставраторами стояла сложная творческая и техническая задача. Эти месяцы работы, реставрационных открытий позволили ответить на многие вопросы, нам стал яснее понятен замысел владельцев дворца и их создателей», — отметила директор Юсуповского дворца Нина Кукурузова.
Напомним, в 2019 году реставраторы продолжили воссоздание интерьеров Юсуповского дворца на набережной реки Мойки, 94. Работы проводились на Половине молодых и в Буфетной при домашнем театре — специалисты вернули исторический вид будуару с серебряным альковом, спальне княгини Ирины Юсуповой, ванной комнате и комнате для драгоценностей, а также бассейну Феликса Юсупова.
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