Хотите собрать пазл с Крошиком? Фонд друзей балтийской нерпы запустит в продажу «нерпосувениры»

Фонд друзей балтийской нерпы начинает подготовку к запуску в продажу «нерпосувениров» — различных тарелок, календарей и даже пазлов с изображением подопечных фонда. Свои идеи ластоногого мерча могут предложить и петербуржцы.
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Фото: сообщество "Спасение тюленей 699-23-99"
«Мы наконец-то закончили внесение изменений в уставных документах и сможем заняться продажей нерпосувениров нашего фонда. У нас пока в планах тарелки, настенные календари, пазлы с нерпами», — сообщили биологи. К сотрудничеству также приглашают авторов, чьи произведения понравятся сотрудникам фонда и петербуржцам.
Сейчас в сообществе по спасению тюленей петербуржцы могут предложить свои идеи мерча. Поделиться своими идеями о том, какие виды продукции могли бы пользоваться популярностью, можно по ссылке. В числе предложенных вариантов уже есть шопперы, подушки с изображением нерп, мягкие игрушки и даже защитные маски с Крошиком.
Главная ластоногая звезда Петербурга, несомненно, тюлень Крошик. В декабре он торжественно поздравляет петербуржцев с наступающим Новым годом, во время долгих новогодних праздников щеголяет с обледенелыми усами или заставляет сотрудников Фонда друзей балтийской нерпы хвататься за сердце (и кувалду!), когда его бассейн затягивает ледяной коркой.
С наступлением весны Крошик начинает линять и становится похожим на потертую плюшевую игрушку, послушно отправляется в карантинный бокс, где ленится нырять и отказывается худеть (не в идеальной фигуре счастье!). Но по долгу службы все-таки помогает биологам, подбирает GPS-передатчики и «передает» сотрудникам центра спасения — они нужны для того, чтобы следить и помогать подопечным в случае беды.
Хорошо поработал, хорошо отдохни: показываем на примере Крошика, как надо принимать солнечные ванные. Когда становится совсем жарко, он перебирается в люксовый спа-отель: обитатель холодных северных вод переносит небывалую июльскую жару с помощью сотрудников центра, которым приходится чаще обычного менять воду в бассейне и в два раза сильнее любить и баловать звездочку. А с наступлением первых холодов радуется и первому снегу.
Летом тюлень Крошик обзавелся тюнингованным бассейном. Теперь «нежные глазенки обитателя темных глубин» защитили от солнца при помощи зонтиков. Ластоногая звезда засветилась в фильме о ладожских нерпах — и сразу в главной роли. А после продолжительного перерыва наставники тюленя поделились небольшим фоторепортажем из бассейна. Посмотрите, как Крошик блаженствует в воде, гоняется за миногой и взрослеет.
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