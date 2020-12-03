Хотите собрать пазл с Крошиком? Фонд друзей балтийской нерпы запустит в продажу «нерпосувениры»

«Мы наконец-то закончили внесение изменений в уставных документах и сможем заняться продажей нерпосувениров нашего фонда. У нас пока в планах тарелки, настенные календари, пазлы с нерпами», — сообщили биологи. К сотрудничеству также приглашают авторов, чьи произведения понравятся сотрудникам фонда и петербуржцам.

Сейчас в сообществе по спасению тюленей петербуржцы могут предложить свои идеи мерча. Поделиться своими идеями о том, какие виды продукции могли бы пользоваться популярностью, можно по ссылке. В числе предложенных вариантов уже есть шопперы, подушки с изображением нерп, мягкие игрушки и даже защитные маски с Крошиком.