Посмотрите на дизайн новых «Подорожников», посвященный культурно-историческому достоянию Петербурга

Выдержанная в едином стиле серия «Подорожника», посвященная культурно-историческому достоянию Петербурга, состоит из четырех проездных билетов, каждый из которых посвящен определенной теме. Автором изображений выступила художница Ольга Квашнина.

Карточка с изображением Китайского дворца в Петергофе и Екатерининского дворца в Царском селе напоминает об имперском наследии и том, что Петербург — город уникальных музейных ансамблей.

Проездной с изображением линкора «Полтава» подчеркивает статус морской столицы Петербурга и роль города в развитии русского флота.

Третий «Подорожник» «светится» фонарями города — именно они помогают почувствовать уникальную атмосферу и подчеркивают эстетику исторического центра города, наполняя улицы мягким светом, делая заметнее оригинальную архитектуру фасадов.

А Лахта Центр, стадион «Газпром Арена» и мост через Петровский фарватер выбраны для «Подорожника» как символы динамично развивающегося города, одновременно формирующие его новый морской фасад.

«Мы живем и трудимся в одном из самых красивых городов мира. Санкт-Петербург рожден пробуждать вдохновение. Новая серия проездного билета «Подорожник» — еще одна уникальная возможность напомнить всем жителям и гостям Северной столицы о красоте и величии нашего города», — подчеркнул председатель Комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков.

Новые «Подорожники» выпускает «Организатор перевозок» при поддержке Комитета по развитию туризма Петербурга и ПАО «Газпром». Они поступят в продажу с 1 января 2021 года.