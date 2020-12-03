В торговом комплексе «Невский Центр» стартовала новогодняя акция «Верните Деда Мороза»

Кроме этого, на первом этаже комплекса с 5 декабря будет работать «Почта Деда Мороза». В магазинах можно купить для друзей и близких подарки из их списков в постах, бесплатно упаковать их в красивую бумагу и передать службе доставки. «Почта Деда Мороза» свяжется с получателем подарка, согласует дату и время его доставки. Те, кто выиграл подарок, смогут получить его в комплексе.