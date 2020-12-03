В торговом комплексе «Невский Центр» стартовала новогодняя акция «Верните Деда Мороза»

В канун Нового года команда торгового комплекса «Невский Центр» решила вернуть взрослым Деда Мороза, поэтому запустила марафон: любой желающий может выложить в Instagram (аккаунт должен быть открытым) пост со списком подарков, загаданных к Новому году, в котором необходимо отметить аккаунт @nevskycentre и поставить хештег #НЦВернитеДедаМороза. Лучше составить wish-лист из того, что можно приобрести в магазинах торгового комплекса. Начиная с 15 декабря, подарки начнут получать участники с самыми оригинальными постами.
Кроме этого, на первом этаже комплекса с 5 декабря будет работать «Почта Деда Мороза». В магазинах можно купить для друзей и близких подарки из их списков в постах, бесплатно упаковать их в красивую бумагу и передать службе доставки. «Почта Деда Мороза» свяжется с получателем подарка, согласует дату и время его доставки. Те, кто выиграл подарок, смогут получить его в комплексе.
Волшебство возвращается!
ТК «Невский Центр» вернет веру в Деда Мороза!
Подробности по хештегу: #НЦВернитеДедаМороза
Подробности акции: в аккаунте торгового комлекса @nevskycentre и на сайте nevskycentre.ru.
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