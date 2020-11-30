В Петербурге завершился сезон навигации-2020. «Мостотрест» подвел итоги

Чаще всего разводились в 2020 году Дворцовый, Благовещенский и Володарский мосты, последний в этом сезоне отметил юбилей — 395 лет. Как рассказали «Фонтанке» в «Мостотресте», именно эти мосты первыми или последними в городе отделяют большие корабли, следующие в Ладожское озеро или в Финский залив.

Самыми «ленивым» мостом сезона стал Кантемировский — с апреля по ноябрь его разводили всего дважды. Также небольшим количеством разводок отметились Сампсониевский и Гренадерский мосты — 23 и 20 соответственно.

За весь сезон в общей сложности мосты Петербурга разводили 2 291 раз для 2 890 судов. Чаще всего это происходило в июле, когда в городе готовились к празднованию Дня Военно-Морского флота. В прошлом году по Неве прошло большее количество судов — тогда по ней прошли 3 104 корабля.

Новый сезон навигации стартует в апреле 2021 года, но до этого времени мосты все-таки будут разводить. Переправы будут поднимать для обслуживания конструкций и оборудования переправ, а также для пропуска единичных судов по заявкам от «Волгобалта». Ближайшая разводка пройдет в ночь на 2 декабря — мосты разведут по Небе и Большой Неве. Следить за следующими разводками можно здесь.