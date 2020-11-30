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Петербуржцы выбрали лучшие фотографии города

В начале ноября «Собака.ru» и культурно-просветительский проект «Открытый город» запустили голосование за лучшие работы в открытом фотоконкурсе «Чугунное кружево Петербурга». Победителями стали Евгений Доманов, Зоя Сухорукова и Ольга Жижневская.

  • Первое место

    Евгений Доманов

    Голосов: 458

  • Второе место 

    Зоя Сухорукова

    Птицы Елисеевского

    Голосов: 455

  • Третье место 

    Ольга Жижневская

    В Александровском парке

    Голосов: 424

Участники конкурса старались продемонстрировать красоту и многообразие кованого декора из чугуна, украшающего исторические здания и улицы города. Проголосовать можно было за неограниченное количество понравившихся работ, но только один раз. Три автора, чьи фотографии набрали наибольшее количество голосов, получат сертификаты на покупку фототехники и другие подарки.

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