Участники конкурса старались продемонстрировать красоту и многообразие кованого декора из чугуна, украшающего исторические здания и улицы города. Проголосовать можно было за неограниченное количество понравившихся работ, но только один раз. Три автора, чьи фотографии набрали наибольшее количество голосов, получат сертификаты на покупку фототехники и другие подарки.