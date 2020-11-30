Городские опросы теперь будут проводить в приложении Единой карты петербуржца. За их прохождение подарят билеты в театр или музей

За участие в опросах будут начисляться баллы, которые можно обменять на призы в системе «Городские благодарности». В перспективе активные петербуржцы смогут получить в подарок билеты в театр, музей, на спортивные мероприятия, сертификаты в магазины. Также в качестве поощрения петербуржцы смогут получить промо-коды в онлайн-кинотеатры и библиотеки. Такого рода бонусы будут предложены с учетом всех противоэпидемических требований, отмечают в Смольном.

«Проект развивается. Особый акцент сделан на различных сервисах и услугах, которые владельцы карт могут получить через личный кабинет или в мобильном приложении», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов. Например, через сервис «ЕКП-Льготы» и «Социальный калькулятор» можно узнать о доступных мерах социальной поддержки петербуржцев — в 2019 году ими воспользовались почти 2 миллиона горожан.

Единая карта петербуржца была запущена в 2019 году и представляет собой персональную электронную смарт-карту со всеми функциями обычной банковской — к ней также привязана электронная подпись персональные данные и различные социальные программы. На нее можно будет записать любой вид проездного. Кроме того, обладателям обещают привилегии в виде скидок, а правительство сможет гарантировать и прозрачность расходования бюджетных денег, и адресность социальной поддержки.