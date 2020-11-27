Европейский университет приобрел исторический особняк Серебряковой XX века на набережной Кутузова

В 2019 году Европейский университет освободил особняк Кушелева-Безбородко, который является объектом культурного наследия федерального значения. Вуз занимал его на протяжении 20 лет на правах аренды. Договор расторг Смольный из-за выявленных нарушений по содержанию здания. Университету предложили участок в Красногвардейском районе на правом берегу Невы.

«Продажа исторического объекта с превышением цены — само по себе уже событие, учитывая сложности с приспособлением таких зданий под современное использование в Санкт-Петербурге. При этом, на данный момент, это крупнейшая сделка в рамках приватизации имущества Санкт-Петербурга в 2020 году», — отметила руководитель департамента продаж Российского аукционного дома Наталья Круглова.

Особняк О. В. Серебряковой на углу набережной Кутузова и Гагаринской улицы было построено в 1900-1901 годах архитектором Борисом Гиршовичем в стиле эклектика. В 1932 году здесь располагался Польский педагогический техникум, в 1965-ом — проектно-конструкторское бюро «Главленстройматериалы», позже — учебно-производственное предприятие и склад. Здание включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве объекта культурного наследия регионального значения.