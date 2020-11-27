Европейский университет приобрел исторический особняк Серебряковой XX века на набережной Кутузова. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Победитель торгов предложил за лот 250 миллионов рублей, тогда как начальная цена составила 190 миллионов.
В 2019 году Европейский университет освободил особняк Кушелева-Безбородко, который является объектом культурного наследия федерального значения. Вуз занимал его на протяжении 20 лет на правах аренды. Договор расторг Смольный из-за выявленных нарушений по содержанию здания. Университету предложили участок в Красногвардейском районе на правом берегу Невы.
«Продажа исторического объекта с превышением цены — само по себе уже событие, учитывая сложности с приспособлением таких зданий под современное использование в Санкт-Петербурге. При этом, на данный момент, это крупнейшая сделка в рамках приватизации имущества Санкт-Петербурга в 2020 году», — отметила руководитель департамента продаж Российского аукционного дома Наталья Круглова.
Особняк О. В. Серебряковой на углу набережной Кутузова и Гагаринской улицы было построено в 1900-1901 годах архитектором Борисом Гиршовичем в стиле эклектика. В 1932 году здесь располагался Польский педагогический техникум, в 1965-ом — проектно-конструкторское бюро «Главленстройматериалы», позже — учебно-производственное предприятие и склад. Здание включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве объекта культурного наследия регионального значения.
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