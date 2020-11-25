Мокрый снег, переходящий в дождь, а также гололед на дорогах в Петербурге ожидают в четверг, 26 ноября. МЧС, ссылаясь на прогноз синоптиков, предупреждает о повышении вероятности ДТП и затруднений в движении, ожидая «сложную обстановку» на дорогах города.

При гололедице водителей просят заблаговременно включать указатели поворотов и заранее мигать стоп-сигналами, на перекрестках опасаться столкновения с машинами, следующими в поперечном направлении, а на пешеходных переходах, подъездах к ним и в других местах возможного появления пешеходов проявлять повышенную осторожность.

«Скользкая дорога не прощает неожиданностей, поэтому другие водители заранее должны знать о ваших намерениях. На пешеходных переходах, на подъездах к ним и в других местах возможного появления пешеходов на проезжей части проявляйте повышенную осторожность. Помните, что пешеход также идет по обледеневшей дороге и не может быстро остановиться», — напоминают в МЧС.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг, 26 ноября, облачно. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градуса с повышением к утру до 3-5 градусов, днем — от 5 до 7 со знаком «плюс».

В пятницу, 27 ноября, облачная с прояснениями погода. Временами небольшой мокрый снег. Температура воздуха в течение суток от 0 до +2 градусов, на дорогах местами гололедица. В субботу, 28 ноября, также небольшой снег, местами мокрый. В ночное время суток от 0 до -2, днем — от +1 до -1 градуса. На дорогах гололедица.