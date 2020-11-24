В Смольном поддержали установку в Петербурге специальных конструкций для нанесения граффити

Сейчас на странице Четырбока можно высказать свои предложения по конкретным адресам, где такие конструкции следовало бы разместить. После этого «список пожеланий» депутат направит в Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга.

Напомним, о том, что в Петербурге появятся специальные конструкции для нанесения стрит-арта и граффити, стало известно летом 2020 года. Тогда сообщалось, что их планируется размещать как на постоянной, так и временной основе — в том числе и в центре города.