В Смольном поддержали установку в Петербурге специальных конструкций для нанесения граффити

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга поддержал установку в городе специальных конструкций для нанесения стрит-арта и граффити. Они будут появляться вблизи «мест активного отдыха молодежи» — например, около спортивных площадок или скейт-парков.
Как сообщает депутат ЗакСа Денис Четырбок, конструкции для нанесения стрит-арта и граффити в Петербурге планируют размещать вблизи мест активного отдыха молодежи — например, около спортивных и скейт-площадок, подростково-молодежных центров и других досуговых заведений. Макеты для них уже разработаны — посмотрите, как они могут вписаться в ландшафт города.
Сейчас на странице Четырбока можно высказать свои предложения по конкретным адресам, где такие конструкции следовало бы разместить. После этого «список пожеланий» депутат направит в Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга.
Напомним, о том, что в Петербурге появятся специальные конструкции для нанесения стрит-арта и граффити, стало известно летом 2020 года. Тогда сообщалось, что их планируется размещать как на постоянной, так и временной основе — в том числе и в центре города.
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