На Петербург надвигается «влажное атлантическое тепло». Температура воздуха будет аномальной всю неделю

«Синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться теплым сектором обширного циклона, центр которого к вечеру выйдет на север Карелии. В такой ситуации ожидается облачная погода, пройдут небольшие дожди. Температурный фон окажется на 5-6 градусов выше климатической нормы», — сообщил ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Сегодня, 23 ноября, в Петербурге от 5 до 7 градусов тепла, по области — от 3 до 8 со знаком «плюс». Ветер юго-западный с порывами от 5 до 10 метров в секунду.

По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, аномальное потепление связано с с переносом воздушных масс с запада на восток. На севере это приводит к значительным аномалиям, в умеренных широтах — около нормы. «Температура в течение недели будет выше нормы в Центральном федеральном округе на 2-4 градуса, а в Северо-Западном федеральном округе — на 4-7 градусов», — уточнил он.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 24 ноября, в Петербурге ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Температура воздуха в течение суток — от 1 до 3 градусов тепла. В среду, 25 ноября, ночью без осадков, во второй половине дня — небольшой мокрый снег с дождем. В ночное время суток от -1 до +1 градуса, днем — от 1 до 3 градусов выше нуля. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах в ночные и утренние часы.