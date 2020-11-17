На Петербург надвигается шторм. На дорогах ожидают первый гололед

Согласно шкале Бофорта, в среду, 18 ноября, в Петербурге ожидается шторм. ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», на город обрушатся порывы южного и юго-западного ветров до 22 метров в секунду. В ночное время температура будет колебаться от 0 до 2 градусов тепла, днем воздух прогреется до 7-9 градусов со знаком «плюс».

МЧС предупреждает о повышении вероятности ДТП и затруднений в движении. При гололедице водителей просят заблаговременно включать указатели поворотов и заранее мигать стоп-сигналами, на перекрестках опасаться столкновения с машинами, следующими в поперечном направлении, а на пешеходных переходах, подъездах к ним и в других местах возможного появления пешеходов проявлять повышенную осторожность.

«Помните, что пешеход также идет по обледеневшей дороге и не может быстро остановиться. Не следует подавать звукового сигнала, особенно вблизи от пешехода – в спешке он может поскользнуться и упасть в непосредственной близости от автомобиля. Будьте особенно внимательны к детям и пешеходам пожилого возраста», — напоминают в МЧС.